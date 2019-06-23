رياضة | الجزائر في فخ كينيا.. والسنغال بدون ساديو ماني أمام تنزانيا بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر في فخ كينيا.. والسنغال بدون ساديو ماني أمام تنزانيا بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب السنغال نظيره التنزاني في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وكينيا.

ويغيب عن السنغال نجمها الأول ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي لظروف الإيقاف بينما تتسلح بوجود كيتا بالدي نجم إنتر ميلان الإيطالي وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وإسماعيلا سار تحت قيادة أليو سيسيه مدرب الفريق وأسطورة أسود التيرانجا.

وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب السنغال لحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية أمام تنزانيا بقيادة المدرب الأسطورة إيمانويل أمونيكي الذي يقود أحلام التنزانيين في ثاني مشاركة بأمم إفريقيا بعد نسخة عام 1980.

وتصب الترشيحات في صالح السنغال المرشح للقب أمم إفريقيا لذلك يبحث إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك سابقًا عن الخروج بنقطة في مباراة اليوم.

الجزائر وكينيا

ويلعب منتخب الجزائر مع كينيا في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

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ويتسلح جمال بلماضي مدرب الجزائر بكتيبة من النجوم في مباراة اليوم يتقدمهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أهم المواهب في الكرة الإفريقية.

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رايس مبولحي- عزالدين دوخة - الكسندر أوكيدجا.

خط الدفاع: عيسي ميندي - مهدي زيفان - رامي بن سبعيني - رفيق حليش - مهدي تاهرات - جمال بلعمري - يوسف عطال.

خط الوسط: محمد فارس - محمد بن خماسة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عيبد - سفيان فيجولي - عدلان جيديورا - هشام بودواي.

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - ياسين براهيمي - بغداد بونجاج - يوسف البلايلي.