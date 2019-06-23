رياضة | المغرب تخشى مفاجآت ناميبيا في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تخشى مفاجآت ناميبيا في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى منتخب المغرب مفاجآت ناميبيا عندما يلتقي الفريقان في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تضم أيضَا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويتسلح هيرفي رينارد مدرب المغرب بكتيبة من النجوم تطمح للفوز بأمم إفريقيا 2019 مثل حكيم زياش ومبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ونور الدين أمرابط وخالد بوطيب وأشرف حكيمي ومهدي بن عطية وذلك بعد وداع بطولات أعوام 2006 و2008 و2012 و2013 من الدور الأول.

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وحصل حكيم زياش على ثنائية الدوري والكأس مع أياكس أمستردام هذا الموسم، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يحلم منتخب ناميبيا في تحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا ويلعب معها شيلونجو مهاجم فريق الإسماعيلي في الدوري المصري.