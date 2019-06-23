رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب العربي الجزائري اليوم الاحد مبارياته في بطولة كأس الأمم الافريقية بمواجهة المنتخب الكيني في المباراة التي تقام على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

ويعول جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء على كتيبة من المحترفين على رأسهم رياض محرز حامل لقب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.

في الوقت الذي يدافع فيه فيكتور وانياما عن لواء المنتخب الكيني لتحقيق المفاجأة وإرهاق دفاعات المنتخب الجزائري بغية تسجيل الكثير من الأهداف.

Advertisements

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.