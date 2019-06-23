شكرا لقرائتكم أجيرى يستعد لمواجهة الكونغو بتعليمات خاصة للسعيد وتريزيجيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر، من عبد الله السعيد لاعب الفراعنة باستغلال مهارته الخاصة والتصويب على المرمى مباشرة كأحد الحلول للوصول إلى مرمى المنافسين وهز الشباك، فى ظل التكتل الدفاعى المتوقع أمام الفراعنة من جانب الكونغو وأوغندا فى المباراتين المقبلتين المقرر لهما يومى 26 و 30 يونيو الجاري.

يذكر أن منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه ، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.

وطالب أجيرى، عبد الله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح باستغلال فرض الفرق المنافسة رقابة لصيقة على محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، وتشكيل خطورة من الناحية اليسرى للمنافسين للوصول إلى الشباك.