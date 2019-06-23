الخليج 365 يكشف موعد إعلان الأهلي صفقة الحارس الجديد...

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جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلي غلق ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل. كشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، أن الأهلي وضع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة على رأس المطلوبين لتدعيم حراسة المرمى، ولكن دخول الزمالك فى الصفقة واقترابه من ضم اللاعب جعل النادي الأهلي يضع حلول بديلة. أضاف المصدر أنه فى حالة فشل صفقة أبو جبل رسميا سيعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى الذى وقع بالفعل على العقود ويرحب ناديه بإتمام الصفقة فى الصيف المقبل.

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