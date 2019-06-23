تعليق المدير الفني أجيري على تراجع أداء المنتخب أمام زيمبابوي

اكد المكسيكي خافيير أجيري بأن أداء اللاعبين أمام منتخب زيمابوي، كان أداء دون المستوى ووصفه بالمريض، وأنه كان يوجد مساحات كثيرة داخل خط الدفاع ومن أهم الأشياء بالنسبة له هو أن يحصل على 3 نقاط.

وأضاف بأن انخفاض مستوى أداء اللاعبين يرجع إلى وجود ضغط من جانب الجماهير والفوز ورغبة كل منهم في الفوز خلال تلك اللقاء، وأنه خلق الكثير من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة، ومستوى الفريق تحسن مع مرور الوقت من المباراة.

كما أشار المدير الفني المكسيكي أجيري، بأن إنهاء الهجمات لمنتخب الوطني ستتحسن بشكل جيد خلال أداءه في المباريات القادمة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.