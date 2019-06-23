منتخب مصر يسجل رقما تاريخيا جديدا في أمم أفريفيا

قام منتخب مصر بتسجيل رقم تاريخي جديد سيدون في سجلات بطولات كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على فريق زيمابوزي، بهدف مقابل لا شيء خلال افتتاح النسخة 32 لبطولة الأمم الإفريقية، والتي قد أقيمت على استاد القاهرة.

كما قد حقق فريق الفراعنة الفوز خلال لقاء الاحتفال بالبطولة، بعد الفوز خلال افتتاح في 5 نسخ وخسر في نسخة واحدة فقط، كما تعتبر مباراة زيمبابوي، هي المباراة الافتتاحية رقم 6 التي يخوضها فريق منتخب مصر في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى.

حيث قد فاز الفريق في المنافسات للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث قد أحرز الهدف محمود حسن تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني داخل مرمى فريق زيمبابوي الذي كان في الدقيقة 40.