كوبر: الفوز على زيمبابوي بهدف إيجابي

صرح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزباكستان، والذي كان المدير الفني لمنتخب مصر السابق، بأن فوز منتخب مصر على زيمبابوي، خلال حفل الافتتاح كان فوز مهم وإيجابي، وجاء الفوز في ظل وجود ضغط كبير من جانب الجماهير التي تواجدت في الاستاد.

كما أشار كوبر خلال تصريحات له لبرنامج اللعيب، بأن افضل فترات منتخب مصر أمام فريق زيمبابوي كانت خلال الربع ساعة الأولى من لقاء الفريقين، كما أن الفراعنة خلقوا الكثير من الفرص لإحراز هدف ولكن لم يحالفهم الحظ.

كما أكد بأن توقيت هدف اللاعب تريزيجيه صعب جدا، وأنه يتوقع بحدوث تطور وتحسن في أداء المنتخب المصري خلال المباريات القادمة في الكان.