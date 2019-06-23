شكرا لقرائتكم حالة استياء تسيطر على جهاز المنتخب.. وأجيرى يهدد المقصريين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرة حالة من الإستياء على الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى بسبب المستوى الذى ظهر عليه بعض اللاعبين فى المباراة الأولى أمام زيمبابوى فى افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019 والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، إلا أن الأداء لم يرض الخواجة ومعاونيه.

وعقد أجيرى جلسة مع لاعبى المنتخب بفندق الإقامة أمس، وشاهدوا مباراة زيمبابوى وتقييم كل لاعب فى اللقاء، وظهر غضب أجيرى من مستوى الفريق بشكل عام، الذى سادته الفردية، كما حذر المقصرين بالإستبعاد من التشكيل الأساسى، لاسيما أنه يرغب فى التتويج باللقب.

ويجتمع أجيرى مع معاونيه، لعلاج الأخطاء والثغرات التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة زيمبابوى، والتى كادت تكلف الفريق الكثير فى ضربة البداية، حيث استغل الضيوف تراجع مستوى الفراعنة وكادوا يخطفون هدف التعادل فى الدقائق الاخيرة.