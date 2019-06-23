شكرا لقرائتكم المنتخب يواصل استعداداته للكونغو باستاد الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منتخب مصر تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته المقبلة أمام الكونغو الديموقراطية والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

يشار إلى أن منتخب مصر قد فاز فى مباراته الأولى أمام زيمبابوي بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه ، ليحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 2 / 0.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة زيمبابوي وخاصة التمركز الدفاعى فى خط الدفاع والأطراف، فضلا عن الفردية فى الأداء