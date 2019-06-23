تعرف على مبارايات ومواعيد الجولة الثالثة بكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الأحد مباراتين بالمجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة من كأس كوبا امريكا التي تحتضنها دولة البرازيل من الفترة 15 يونيو وحتى7 يوليو.

وتضم المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا أربع منتخبات هم الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي وقطر ممثلة قارة أسيا في البطولة.

ويلتقي منتخب قطر مع نظيره الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات والتي ستحدد المنتخبين الصاعدين للدور المقبل، وكذلك تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي بنفس المجموعة.

موعد مباراة قطر والأرجنتين

تنطلق مباراة قطر والأرجنتنين في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم

بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأرجنتين

ستكون مباراة قطر والأرجنتين منقولة بشكل حصري على قناة بي إن سبورت ماكس 3، وسيعلق على المباراة المعلق القطري يوسف سيف.

يدخل المنتخب القطري المباراة برصيد نقطة واحدة ويأمل أن يحقق مفاجأة كبري بالفوز على الأرجنتين لحسم المقعد الثاني المؤهل للدور المقبل بكوبا أمريكا، وفي المقابل يتطلع رفاق لونيل ميسي للفوز على قطر والذهاب بعيدًا بكوبا أمريكا من أجل

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وفي المقابل تنطلق مباراة كولومبيا وباراجواي بنفس الجولة وذات المجموعة بكأس كوبا أمريكا.

موعد مباراة كولومبيا وباراجواي

تنطلق مباراة كولومبيا وباراجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم

بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراةكولومبيا وباراجواي

ستكون مباراة كولومبيا وباراجواي حصرية على قناة لي إن سبورتس ماكس 4 وسيعلق على المباراة المعلق السوداني سوار الذهب.

منتخب كولومبيا ضمن بشكل رسمي التأهل للدور المقبل بكوبا امريكا بعدما جمع 6 نقاط إثر تغلبه على منتخبي قطر والأرجنتين، بينما يأمل منتخب باراجواي الذي يملك نقطة وحيدة، في الفوز على كولومبيا والصعود برفقة رفاق خميس رودريجيز.