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أحمد حجازي يشارك في مران منتخب مصر مرتديًا واقي الأنف

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يشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، في مران الفراعنة اليوم الأحد، مرتديًا واقي الأنف، بعدما تعرض لإصابة بكسر

في الأنف، خلال لقاء الفراعنة مع زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس
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الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، ومن المقرر أن يشارك حجازي في مباريات الفراعنة مرتديًا واقي الأنف.

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