أحمد حجازي يشارك في مران منتخب مصر مرتديًا واقي الأنف

يشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، في مران الفراعنة اليوم الأحد، مرتديًا واقي الأنف، بعدما تعرض لإصابة بكسرفي الأنف، خلال لقاء الفراعنة مع زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، ومن المقرر أن يشارك حجازي في مباريات الفراعنة مرتديًا واقي الأنف.
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