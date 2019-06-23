أحمد حجازي يشارك في مران منتخب مصر مرتديًا واقي الأنف

يشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، في مران الفراعنة اليوم الأحد، مرتديًا واقي الأنف، بعدما تعرض لإصابة بكسر

في الأنف، خلال لقاء الفراعنة مع زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأسالأمم الأفريقية 2019.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، ومن المقرر أن يشارك حجازي في مباريات الفراعنة مرتديًا واقي الأنف.