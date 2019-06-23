رياضة | مفاجأة.. محمد صلاح يمنع ليفربول من عودة كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد صلاح يمنع ليفربول من عودة كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي يرغبون بقوة في استعادة نجم الفريق السابق البرازيلي فيليب كوتينيو، بعدما أبدى برشلونة مرونة في رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية، فأن نادي ليفربول مهتم بعودة كوتينيو إلى أنفيلد مجددا ، بعدما أبدى اللاعب البرازيلي استيائه خلال تواجده في الكامب نو معقل برشلونة.

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وقدم كوتينيو مسيرة ناجحة مع الريدز، قبل أن يقرر الانتقال لصفوف برشلونة.

وفجر موقع le10sport مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى إن أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تمنع ليفربول من محاولة نقل فيليب كوتينيو وإعادته إلى البريميرليج هي مطالبه المالية.

وكان يتقاضى كوتينيو 8 ملايين جنيه إسترليني سنويًا في أنفيلد قبل مغادرته برشلونة، ولكنه الآن سيحصل على 11 مليون أستراليني، وهو الرقم الذي يعني تخطى راتب نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح صاحب أكبر راتب في ليفربول في صفقة تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ، أي ما يعادل حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما سيكون سببا في التراجع عن ضم كوتينيو لعدم إثارة أزمات داخل الفريق الإنجليزي.