رياضة | موعد مباراة الأرجنتين وقطر اليوم الأحد 23 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين وقطر اليوم الأحد 23 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب قطر اليوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب قطر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب قطر، ومنتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحل منتخب قطر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضاً.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد منتخب قطر في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.