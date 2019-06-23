رياضة | حوار- أحمد حسين حارس الترسانة: المنافسة ستكون صعبة هذا الموسم.. وأتمنى الصعود للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- أحمد حسين حارس الترسانة: المنافسة ستكون صعبة هذا الموسم.. وأتمنى الصعود للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد حسين حارس مرمى المريخ صاحب الـ27 عام المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، يعد من العناصر المميزة في القسم الثاني، لما يمتلكة من خبرات في الأندية التي إنضم إليها.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوراً مع الوافد الجديد للترسانة للتعرف على مسيرته الكرويه وطموحة خلال الموسم الجديد.

1- متى واين بدأت كرة القدم ؟

بدأت في سن 10 أعوام بنادي بورفؤاد .

2- ما الفرق التي لعبت ضمن صفوفها خلال مسيرتك؟

فى بدايتى لكرة القدم لعبت لنادى بور فؤاد ، ثم شاركت مع ناشئين نادى المصرى ، وإنتقلت للفريق الأول بنادى تليفونات بنى سويف على سبيل الإعارة ، ومن ثم إنضممت لنادى الرجاء ، وكانت أخر محطاتى الكروية إنضمامى لفريق المريخ ، والان وقعت لنادى الترسانة .

3- كيف جاء إنتقالك الى الترسانة ؟

إنضميت للترسانة عن طريق وكيل أعمال قام بعرض إسمى على مسؤلو الترسانة ،ومن ثم إتصل بى كابتن كريم حسن شحاتة مدير الكرة، وتحدث معى بخصوص إنضمامى للشواكيش .

4- ما تقييمك لمشاركتك مع فريق تليفونات بنى سويف ؟

كانت تجربه مفيده جدا ، و كانت سنة إيقاف المصرى وإنضميت لبنى سويف على سبيل الإعارة .

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5- ماذا عن تجربتك مع نادى الرجاء ؟

الرجاء كانت تجربة صعبة بسبب تعرضى للإصابة قبل بداية الدورى.

6-ما تقييمك لمشاركتك وإنضمامك لنادى المريخ ؟

المريخ هى أفضل مرحلة كروية بمسيرتى ، لعبت ٤٥مباراة إتعلمت كتير جدا والخبرات اكيد بتيجى من الممارسة ، و مدرب الحراس كابتن ياسر سليمان كان ليه فضل كبير جدا بعد توفيق ربنا.

7-ماذا عن أصعب فتراتك الكروية؟

هى الرجاء بسبب الإصابة التى تعرضت لها

8- هل الترسانة قادر على تحقق الصعود الموسم المقبل؟

أتمنى الصعود لنادى الترسانة ، والمنافسة ستكون صعبة جدآ هذا الموسم .

9- ماذا عن طموحاتك بالفترة المقبلة ؟

طموحى هو الصعود مع نادى الترسانة للدورى الممتاز .