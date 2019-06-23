رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري البلجيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، مراقبة عن قرب للنجوم من قبل الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك.

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وذكرت تقاير صحفية أن النادي الأهلي وضع مارفيلوس ناكامبا لاعب زيمبابوي تحت المراقبة وهو لاعب كلوب بروج البلجيكي وشارك أمام منتخب مصر بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 1-0.

ونال ناكامبا إشادة كبيرة من متابعي مباراة مصر وزيمبابوى فقد خاض الـ90 دقيقة كاملةً ويمكن أن يتم تقديم عرض من قبل إدارة الأهلي للاعب حال موافقته على تلك الخطوة.

ووضعت إدارة النادي الأهلي هذا اللاعب تحت المراقبة بعد أن ترشيحه من وكلاء لاعبين للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال الصيف الحالي.