رياضة | سر تراجع ريال مدريد عن ضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تراجع ريال مدريد عن ضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب جديد وراء تراجع مسئولو ريال مدريد عن صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع بول بوجبا نجم المان يونايتد بسبب المطالبات المرتفعة في الصفقة وقد يتجاوز قيود القانون اللعب المالي النظيف.

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ويخشى ريال مدريد التعرض لأي عقوبة من قبل الفيفا في حالة إبرام صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب إحتمالية إنتهاك الفريق المدريدي قانون اللعب المالي النظيف.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع كل من إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي وإدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي ورودريجو من سانتوس البرازيلي ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي.