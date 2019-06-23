رياضة | مدرب حراس منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة "جنش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة "جنش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ما تردد من شائعات عن وجود أزمة مع محمود جنش حارس الفريق، مشيرا إلى أنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

وقال "ناجي"، خلال تصريحات لبرنامج "من الآخر"، مع الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة "نغم أف إم"، إنه يقوم بتدريبات خاصة للحراس قبل كل مباراة وفقا لطريقة لعب وهجوم المنتخب المنافس، مؤكدًا أن "البدايات دائما ما تكون صعبة لكن المستوى والمردود سيكونان أفضل في المواجهات القادمة.

وأعرب مدرب حراس منتخب مصر، عن سعادته البالغة بفوز منتخب مصر على زيمبابوي في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأولى مباريات منتخب مصر في البطولة، بهدف محمود حسن ترزيجية لاعب نادي القاسم التركي، مقابل لا شيء.