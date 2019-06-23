رياضة | عقبة جديدة تواجه ريال مدريد في صفقة ايركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة جديدة تواجه ريال مدريد في صفقة ايركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني عقبة جديدة، وذلك في صفقة ضم اللاعب الدنماركي كريستيان ايركسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن توتنهام وضع شرطا صعبا، من أجل الإستغناء عن لاعبه ايركسن حيث يريد دخول ماركو أسينسيو ضمن الصفقة.

وكان قد أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته في عدم رحيل اسينيسيو لاعب الفريق في الصيف، خاصة في دخوله بصفقة تبادلية مع لاعب آخر.

وأصبحت صفقة تعاقد ريال مدريد مع ايركسن مهددة بالفشل، بعد رفض رحيل ماركو أسينسيو ودخوله ضمن صفقة لاعب توتنهام هوتسبير.