شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الزمالك، للتدريبات اليوم الأحد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين منذ خوض مران يوم الجمعة فى التاسعة صباحا، وتأتى استعدادات الفريق الأبيض لخوض المباريات المتبقية له فى الدورى التى ستقام عقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

يشار إلى أن الزمالك يتبقى 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا بعد غد الثلاثاء فى مدينة 6 أكتوبر ويدرس خالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض، إقامة مباراة ودية واحدة خلال المعسكر لإعداد اللاعبين بأفضل صورة قبل السفر إلى قبرص مطلع الشهر المقبل لدخول المعسكر الخارجى.