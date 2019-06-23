شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل استعداداته لمواجه المقاولون فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق النادى الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، بعدما عاد للتدريبات أمس السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الإسماعيلي بالدورى بسبب توقف الدوري لإقامة بطولة أمم أفريقيا.

وكان الأهلي، قد تدرب أمس بملعب التتش قبل أن يبدأ أمس الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل ثم مباراة بيراميدز 28 أغسطس المقبل في كأس مصر.

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يشار إلى أن الأهلي يسافر إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لخوض معسكر خارجي هناك لمدة اسبوعين يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية ، ويخوض الأهلى فترة الإعداد بدون الرباعي الدولى، مروان محسن، أيمن أشرف، وليد سليمان ومحمد الشناوى لتواجدهم مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية.