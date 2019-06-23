المقاولون يستعد للأهلى بمعسكر مغلق فى الإسكندرية...

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جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، إلى مدينة الاسكندرية السبت المقبل، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة الأهلي المؤجلة من مسابقة الدوري العام .
وكان المقاولون العرب استأنف التدريبات مساء أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت في الدوري العام .
يشار إلى أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يوليو المقبل.
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