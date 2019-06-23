رياضة | لاعب مدغشقر لـ"الخليج 365 الرياضي" : قدمنا مباراة كبيرة أمام غينيا ومطالبين بالفوز فى المباريات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب مدغشقر لـ"الخليج 365 الرياضي" : قدمنا مباراة كبيرة أمام غينيا ومطالبين بالفوز فى المباريات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مدغشقر أن يعبر عن نفسه فى أولى مبارياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى مصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بعد التعادل أمام منتخب غينيا بهدفين لمثلهما على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتحدث "توافينا رامبيلسون" مدافع منتخب مدغشقر عقب اللقاء لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :"كانت مباراة جيدة بالطبع، نحن درسنا منتخب غينيا جيداً والفريقين يقدمان كرة قدم جيدة".

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وتابع، قائلاً :" كانوا أفضل خلال الشوط الأول وأستحوذوا على اللعب ولكن عدنا فى الشوط الثانى وسجلنا هدفين وأعتقد أن الهدف الأول لغينيا تسلل ولكن ذلك يحدث ف كرة القدم".

وأضاف :"كان يجب علينا الفوز اليوم ولكن لا يزال أمامنا مباراتان يمكننا الفوز بهم ".

وعن أداء منتخب مصر الذى فاز على زيمبابوى، قال :" تعتبر مصر من أفضل الفرق في هذه البطولة ، وأعتقد أن مصر ستستمر حتى نصف النهائي".