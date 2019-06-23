رياضة | يوفنتوس يصارع مانشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصارع مانشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في الصراع مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن بيب جوارديولا أوصى بضرورة ضم كوليبالي في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل كومباني قائد الفريق في نهاية الموسم الماضي.

ويسعى ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في ضم مدافع صلب ومميز، بعد عدم وفرة اللاعبين في هذا المركز.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية قد أشارت إلى اقتراب يوفنتوس من ضم دي ليخت مدافع فريق أياكس امستردام الهولندي.