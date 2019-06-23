رياضة | رسالة هامة من "كوبر" لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة هامة من "كوبر" لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأرجنتيني هيكتور كوير المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، حاليًا، ومدرب منتخب مصر سابقًا، على توجيه عدد من النصائح لمنتخب مصر للفوز على أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2019.

وتحدث كوبر عبر قناة أم بي سي مصر، مؤكدًا أن المنتخب الأوغندي يعتمد في أداءه على لاعبه، فاروق ميا، الذي يعد العنصر الأبرز في الفريق.

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وقال المدير الفني الأرجنتيني: "واجهت أوغندا أكثر من مرة مع مصر، وأرى أن فاروق ميا هو أخطر لاعب في الفريق ودائمًا ما يتم بناء الهجمة عن طريقه".

وأكمل: "المنتخب المصري سيقوم بالضغط بقوة على أوغندا بمساعدة الجماهير، وإذا نجح الدفاع في إيقاف ميا فإن الأمور ستكون أسهل بكثير".

واختتم: "المنتخب الأوغندي أقوى هجوميًا منه دفاعيًا، دفاعه من الممكن اختراقه، لكنهم في حالة الهجوم وخاصة المرتد فيمتلكون سرعات عالية".