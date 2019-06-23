رياضة | هدف أميسي يزين الظهور السعودي في البطولة الأفريقية

شهدت مباريات المجموعة الثانية، التي أقيمت مساء السبت، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ظهور العديد من اللاعبين المحترفين بالدوري السعودي مع منتخبات بلادهم.

وجاء أول ظهور من نصيب سيدريك أميسي مهاجم نادي التعاون والمنتخب البوروندي، عندما شارك كأساسي في المباراة التي جمعته مع نظيره النيجيري، حيث شهدت المباراة أيضًا المشاركة الثانية للاعبين المحترفين بالسعودية، بعدما حل النيجيري أحمد موسى لاعب النصر بديلاً لجون أوبي ميكيل في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وتوج كاروليس أندريا لاعب نادي أحد ومنتخب مدغشقر، مشاركة محترفي الدوري السعودي في البطولة الأفريقية، بعدما قاد بلاده لتعادل ثمين أمام غينيا بهدفين لمثلهما، بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.