رياضة | عاجل.. برشلونة يحدد راتب نيمار في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحدد راتب نيمار في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من مماطلة مسئولي فريق باريس سان جيرمان في صفقة نيمار دا سيلفا، الا أن برشلونة اتخذ خطوات قوية لاستعادة نجمه السابق هذا الصيف.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، في عنوان على غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الأحد 23 يونيو: عرض لنيمار.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى لإعادة نيمار إلى الكامب نو بعد أن قضى اللاعب البرازيلي عامين في باريس سان جيرمان.

وقام برشلونة بعرض نفس الراتب على نيمار الذي كان يتقاضاه في السابق قبل مغادرته وقدره 22 مليون يورو سنويًا.

وكان باريس سان جيرمان قد حدد مبلغ 300 مليون يورو للاستغناء عن نجم الفريق وهو أمر صعب، ولكن يسعى برشلونة لحسم الصفقة بعرض أقل خلال الأيام المقبلة.