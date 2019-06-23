رياضة | فرمان ناري من أجيري قبل مواجهة الكونغو في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من أجيري قبل مواجهة الكونغو في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، عن رفضه فكرة إجراء أى تعديلات على تشكيل منتخب مصر، خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية المقبلة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والمقرر لها الأربعاء القادم.

وأكد مصدر فى منتخب مصر، أن أجيري يرفض إجراء أى تعديلات بالتشكيل خلال المواجهة المقبلة التى ستكون هامة لنا لحسم التأهل بشكل رسمى لدور الـ16.

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وتابع:" الجهاز الفنى سيفكر بالفعل فى إجراء بعض التعديلات، ولكن هناك حالة واحدة لإجراء تعديلات وهى الفوز على الكونغو، حيث سنقوم ببعض التعديلات من تجنب بعض العناصر الهامة التعرض للإجهاد خلال لقاء أوغندا.

يذكر أن منتخب مصر قد تمكن من تحقيق الفوز على زيمبابوى فى ضربة البداية، بكأس الأمم الإفريقية بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه.