رياضة | 3 سيناريوهات خرافية تقرب صفقة القرن من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيناريوهات خرافية تقرب صفقة القرن من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصورا للحسابات المالية التي وضعتها إدارة برشلونة الإسباني هذا الصيف لإعادة النجم البرازيلي نيمار لصفوف البلوجرانا.

واشترط القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن "نيمار"، أي بما يزيد بـ78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين، وفقا للصحف الفرنسية.

وإليكم أبرز التصورات المحتملة لبرشلونة للفوز بخدمات "نيمار":

Advertisements

- يدفع برشلونة 90 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 100 مليون يورو، لإدارة سان جيرمان بالإضافة إلى المبادلة مع (عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو)، و(إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي) مقابل الحصول على نيمار.

- يدفع برشلونة 130 مليون استرليني أي ما يعادل 145,5 مليون يورو، ومبادلة عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو مع نيمار.

- يدفع برشلونة 45 مليون استرليني، أي 50 مليون يورو، ومبادلة نيمار مع عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.