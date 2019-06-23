رياضة | مهاجم منتخب السنغال على أعتاب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم منتخب السنغال على أعتاب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية تركية، على أقتراب الدولي السنغالي مباي دياني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي، من الإنتقال لنادي النصر السعودي.

ووفقًا للتقارير فإن نادي النصر قدم لنادي جالطة عرضًا بقيمة 13 مليون يورو، على أن يحصل اللاعب على 4 مليون يورو سنويًا مقابل الظفر بخدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وطالب النادي التركي بالحصول على مبلغ 16 مليون يورو للتفريط في خدمات مهاجمه.

والجدير بالذكر أن دياني حصل على لقب هداف الدوري التركي في الموسم الماضي، بعدما قاد فريقه للتتويج بالدوري، بإحراز 29 هدفًا، مبتعدًا بفارق 13 هدفًا عن أقرب ملاحقيه.