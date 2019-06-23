رياضة | مدرب الزمالك السابق منتقدا النني: لا أشعر بأنه لاعب في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق منتقدا النني: لا أشعر بأنه لاعب في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق للزمالك، مستوى محمد النني لاعب آرسنال ومنتخب مصر مع الفريق القومي خلال الفترة الأخيرة.

قال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا أشعر أن النني يلعب في آرسنال"، مشيرًا إلى أن مجهوده قليل في الملعب ويمكن أن يظل مباراة كاملة دون تسديدة أو تمريرة بينية وهو أمر صعب للاعب محترف.

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وتابع: "لا أرى النني يقوم بعمل الزيادة الهجومية لتسديد 4 أو 5 كرات بحكم مركزه وبحكم وجود لاعب صاحب مجهود وفير بجواره مثل طارق حامد".

وواصل أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يمكنه أن يشرك النني كصانع لعب بجوار عبد الله السعيد لما يملكه من قدرات، لكن في النهاية لا يقدم المردود المطلوب مع الفريق القومي، مشيرًا إلى أنه يشارك بصفة أساسية لأنه محترف في إنجلترا.