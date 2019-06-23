رياضة | برشلونة يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة مفاجئة

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اقترب مسئولو نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الحارس البرازيلي نيتو حارس مرمى نادي فالنسيا، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "سبورت"، إن نادي برشلونة سوف يعلن عن إتمام صفقة الحارس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل بشكل رسمي.

وسيرحل الحارس الهولندي ياسبر سيليسين حارس البارسا إلى صفوف نادي فالنسيا، مقابل تعاقد برشلونة مع نيتو ودفع 25 مليون يورو.