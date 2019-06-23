رياضة | نجم الكونغو الديمقراطية: لا نريد تقديم أي مبررات للسقوط أمام أوغندا.. والقادم أفضل

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أكد يانيك بولاسي لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية أنه لا يريد تقديم أي أعذار او حجج بخسارة منتخب بلاده أمام منتخب أوغندا في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، مشدداً على أن أوغندا لعبت مباراة أفضل كثيراً من الكونغو، وقاموا بعمل جماعي جيد طوال المباراة.



وقال بولاسي عقب المباراة أن منتخبه تلقى هدف مبكر في الشوط الأول، ثم هدف أخر في بداية الشوط الثاني، وهو ما صعب الأمور عليهم كثيراً للعودة مرة أخرى بالنتيجة، لكنه شدد على أن هناك بعض الدروس المستفادة.



وعن هذه الدروس المستفادة، شدد يانيك على أنه يجب على اللاعبين أن يحضروا أنفسهم لتقديم أعلى مستوى لديهم في كل المباريات، قائلاً: "عندما لا تقدم مستواك الطبيعي هذا ما يحدث، بغض النظر عن مستوى اللاعبين لديك، وامكانياتهم الفنية".



وأشار لاعب أندرلخت البلجيكي إلى أن الأجواء في مصر لم تؤثر على أداء اللاعبين في المباراة، على الرغم من تعوده اللعب في أجواء أكثر برودة في إنجلترا، لكنه قال إن المنتخب خاض العديد من التدريبات في مصر، وفي هذا التوقيت تحديداً، قائلاً: "الأمر لا علاقة له بحالة الطقس، لأننا هنا منذ فترة وتعودنا على هذه الأجواء، لذلك لا أستطيع أن أقول أن هذا هو مبررنا للخسارة".



وأنهى اللاعب الكونغولي صاحب الـ30 عاماُ تصريحاته قائلاً أن المنتخب أمامه أربعة أيام للاستعداد لمباراة مصر، التي يعتبرها حياة أو موت للتأهل إلى الدور التالي، لكنه في نفس الوقت أكد على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة أنها أمام منتخب قوي مثل منتخب مصر، والذي يحظى بأفضلية الأرض والجمهور.