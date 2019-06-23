رياضة | لاعب النصر على أعتاب كورينثيانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب النصر على أعتاب كورينثيانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة “Boa Informação” البرازيلية عن محاولة ناديي كورينثيانز وجريميو في الحصول على توقيع لاعب وسط نادي النصر السعودي جوليانو.

حيث قالت الصحيفة أن اللاعب قد صرح قبل ذلك أنه لا يمانع في اللعب لنادي كورينثيانز لأنه نادي كبير في البرازيل وشرف له تمثيله، كما أن اللاعب قد سبق وارتدى قميص نادي جريميو.

جديرا بالذكر أن جوليانو قد أنضم لصفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2018 قادماً من فنربخشة التركي، وشارك مع النصر 38 لقاء سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 10 أهداف.