رياضة | هل يعود آل سويلم رئيسًا للنصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود آل سويلم رئيسًا للنصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار نجم نادي النصر السعودي السابق فهد الهريفي إلى عودة سعود آل سويلم كرئيس لنادي النصر مرة أخرى عن طريق تويته كتبها الهريفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر،

حيث نشر الهريفي عبر حسابه الرسمي صورة لسعود آل سويلم، وكتب عليها: “الإعلان فحر الثلاثاء”.

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فبعد أن أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب الترشح في في فترتين الأولى والثانية ولم يتقدم أحد، أعلنت الهيئة مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي فتح باب الترشح لرئاسة نادى النصر، للمرة ثالثة.

حيث حدد ميعاد فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر للمرة الثالثة يوم الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، ولمدة خمسة أيام، فيما تتم مراحل الانتخابات حتى 8 يوليو المقبل.

جديرا بالذكر أن آل سويلم قد تولى رئاسة نادي النص السعودي في مارس 2018 واستمر لمدة عام واحد، ولكنه إعتذر عن إستكمال المهمة لظروف خاصة.