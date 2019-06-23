رياضة | تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على صفقة نارية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على صفقة نارية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع وليد فوزي الشهير بمارادونا صانع ألعاب نادي الترسانة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مسئولو الأهلي قد دخلوا في مفاوضات لضم اللاعب خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول علي خدماته في الميركاتو الصيفي مبكرا قبل عدد من أندية الدوري الممتاز أبرزها المقاصه والاسماعيلي.

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وتواصل أحد مسؤولو الشواكيش مع عضو مجلس إدارة بالزمالك، وحذره من تكرار سيناريو صفقة نجم منتخب مصر السابق، والذي انتقل للأهلي منتصف موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ وندم بعدها مسؤولي الزمالك عن عدم ضمهم له واصفا اللاعب بأنه سيكون أفضل صانع العاب في مصر خلال السنوات القادمة لو كتب له الانضمام لنادي الزمالك .

يذكر أن أحمد كشري نجم القلعة الحمراء والمدير الفني السابق للشواكيش، هو من قام بتوصية مسئولي الأهلي بضم هذا اللاعب خلال الفترة الحالية.