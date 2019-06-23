رياضة | فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة كبري عن صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة كبري عن صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن سوق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لن ينتهي، وذلك بناءً على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وقال رئيس ريال مدريد في تصريحات لجمال جبلي مراسل شبكة قنوات "beIN SPORTS" الرياضية :" أن سوق انتقالات الفريق الملكي لم ينتهي، والصيف لا يزال طويلا". وتعاقد ريال مدريد حتي الآن مع 6 صفقات هم :" رودريجو، إدين هازارد ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى اللاعب الياباني كوبو الملقب بميسي اليابان. ويسعي الفريق الملكي في الوقت الحالي للتعاقد مع لاعب وسط، ويفاوض المرينجي كل من كريستيان اريكسن نجم توتنهام وبول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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