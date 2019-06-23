شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مدغشقر: التعادل أمام غينيا «منطقي ومشرّف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، نيكولا ديبوى، إنه كان يطمح في الحصول على نتيجة إيجابية في أول ظهور للمنتخب الملغاشى في بطولة الأمم الأفريقية بعدما حقق المنتخب الملغاشي تعادلا إيجابيا 2-2 مع نظيره الغيني في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء منتخبي غينيا ومدغشقر، صرح قائلا: «شرف لنا أن نحظى بهذه النتيجة أمام منافس قوى بحجم غينيا وكانت لنا الرغبة في الفوز أو تحقيق التعادل واعتقد أن نتيجة المباراة منطقية».

وأبدى رضاه عن أداء لاعبيه، موجها لهم التحية على الالتزام وبذل أقصى ما لديهم للظهور بتلك الصورة في أول ظهور في تاريخ الفريق في الكان.