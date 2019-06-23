شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل أمام مدغشقر.. مدرب غينيا: «واجهنا فريقًا لا يستهان به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البلجيكى بول بوت، المدير الفنى للمنتخب الغيني، إن منتخب مدغشقر فريق لا يستهان به، مضيفا: «كان على اللاعبين التفهم أن الأمر ليس سهلا، وعلينا التعلم من أخطائنا والتعامل مع السلبيات قبل المباراة المقبلة».

Advertisements

وتعادل فريقا غينيا ومدغشقر بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتابع البلجيكي بوت، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «كان من الممكن أن نربح المباراة حال تسجيل هدف في شوط المباراة الأول، لكن ذلك لم يحدث»، مشيرا إلى أن أداء الفريق اختلف في شوط الثاني حيث نجح فريقه في خلق أكثر من فرصة للتسجيل.

وعن استعداداته لمواجهة نيجيريا، قال: «الأمر يترتب على ثقة اللاعبين ورغبتهم في استعادة قوتهم على الساحة، سنحاول قدر الإمكان تسجيل الأهداف المطلوبة للفوز».