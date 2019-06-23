شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يغيب عن أولى مباريات السنغال في «أمم أفريقيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب السنغال، الأحد، نظيره التنزاني في أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية.

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تقام المباراة في السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

وأكد مدرب السنغال، أليو سيسيه، أن ساديو ماني سيغيب عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات، إذ حصل على إنذارين خلال التصفيات أمام غينيا ومدغشقر.

وفي ذات المجموعة تلتقي الجزائر وكينيا في العاشرة مساء الأحد.