حادث مأساوي يودي بحياة نجم ناد برازيلي

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في حادث مأساوي، توفي لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، تاليس تاليس ليما كونسيساو بنيا، في حادث سير بين دراجتين ناريتين بالبرازيل، ما تسبب أيضا في مصرع شخص آخر وإصابة 3 آخرين.
وذكر جهاز الإنقاذ بولاية ريو دي جانيرو أن الحادث وقع، السبت، حين تصادمت الدراجتان بمدينة ساو غونسالو، بعدما فقدا السيطرة ودهسا بعض المشاة.
وفي بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى فاسكو دا غاما وفاة لاعبه الشاب : "ما زالنا في حالة صدمة بسبب الحادث، نأسف بعمق لوفاة المهاجم تاليس ليما كونسيساو بنيا. نتمنى الصبر لأسرته وأصدقائه في هذه اللحظات الصعبة"، وفقا للأسوشييتد برس.
واكتشف فاسكو دا غاما تاليس حين كان عمره 11 عاما، وفي عام 2013 أصبح لاعبا بالفريق الأول عقب مسيرة "مليئة بالأهداف" بين صفوف الناشئين، وفي العام التالي تم استدعائه لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما.
وخاض المهاجم الراحل 157مباراة مع فاسكو دا غاما سجل خلالها 36 هدفا وتوج بـ4 ألقاب محلية.
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