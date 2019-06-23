شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ثاني أيام «أمم أفريقيا 2019»: «أول تعادل وأول ركلة جزاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت، السبت، الجولة الأولي للمجموعة الأولي والثانية بتحقيق انتصارين، حيث فاز منتخب أوغندا على الكونغو الديمقراطية (2-0)، ونيجيريا على بوروندي (1-0)، وتعادلت مدغشقر مع غينيا (2-2)، وذلك خلال بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
- عدد المباريات: 3
- عدد المباريات التي انتهت بالفوز: 2 (2-0 و1-0)
- عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي: 0
- عدد المباريات التي انتهت بالتعادل الايجابي: 1 (2-2) وهو أول تعادل في البطولة
- عدد الأهداف المسجلة: 7
- عدد الأهداف التي سجلها الفائزون: 3 (هدفان لأوغندا في مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهدف لنيجيريا في مرمى بوروندي)
-عدد الأهداف التي سجلها الخاسرون: 0
- مسجلو الأهداف: (الأوغنديان باتريك كادو، وايمانويل اوكوي، والنيجيري أوديون إيجالو، والغينيان سوري كابا وفرانسوا كامانو، ولاعبا مدغشقر أنيسيت هابيل وكاروليس اندريا ماستينور).
- عدد الإنذارات: 6 (إنذاران للاعبي جمهورية الكونغو الديمقراطية يانيك بولاسي وميرفاي بوكادي ومثلهما للاعبي مدغشقر ابراهيم امادا ورومان ميتانيير وانذار لكل من مورشيد جوكو لاعب اوغندا وشاسيري ناهيما لاعب بوروندي).
- عدد البطاقات الحمراء: 0
- عدد ركلات الجزاء: 1 (أول ركلة جزاء في البطولة وسجلها فرانسوا كامانو هدف التعادل لغينيا في مرمى مدغشقر)
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