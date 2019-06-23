لوزان تشهد حفل الحلقات الذهبية الأولمبية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهدت مدينة لوزان في سويسرا أمس (السبت)، حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية

شهدت مدينة لوزان في سويسرا أمس (السبت)، حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية حول العالم، وانطلق الحفل باستعراض لفقرات ثقافية وفنية عن البلد المستضيف للحفل، إضافة الى استعراض المنافسات والألعاب والبرامج الأولمبية التي نظمت خلال العامين الماضي والحالي، وأبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بيونس آيريس للشباب الذي احتضنت منافساته الأرجنتين، وشهدت حصول المملكة على أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان، وألقى باخ كلمة أكد من خلالها أن كافة الجوائز التي قدمت يستحقها الجميع خاصة التي قدمت لوسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للألعاب الأولمبية التي تعد شريكة في النجاحات المتواصلة للدورات الأولمبية.

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