شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان رئيساً للشباب وأزهر للوحدة والمطوع للرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) ، إبراهيم الركيان (بريدة) ، عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

نصبت الجمعية العمومية خالد البلطان رئيساً لنادي الشباب لمدة 4 سنوات بعد تزكيته مساء أمس (السبت)، وضمت القائمة خالد البلطان رئيسا للنادي، وخليف الهويشان، فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني، فهد الشعلان وتركي المعجل. ويعود خالد البلطان لرئاسة النادي للمرة الرابعة، كأحد أبرز الرؤساء الذين مروا على الفريق الشبابي. ووعد البلطان بتطوير نادي الشباب في كافة قطاعاته، وجعل النادي منارة رياضية يشار إليها بالبنان.

كما نصب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الوحدة مساء أمس، الدكتور سلطان أزهر رئيسا للنادي بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة، بحضور 21 عضوا من أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت، وفي مقدمتهم السفير محمد طيب، وهشام مرسي. وبدأ عقد العمومية بالتقرير المالي، قدمه أمين عام النادي مشعل القرشي، كشف من خلاله عدم وجود متطلبات مالية مسجلة كمديونية على النادي. جاء ذلك قبل تزكية مجلس سلطان أزهرالمكون من عبدالعزيز القرشي نائبا، وعبدالعزيز خيمي مديرا تنفيذيا، وتوفيق تونسي، وعبدالله الثقفي، وفيصل قايد أعضاء ستوزع لهم حقائب عمل خلال الساعات القادمة. وفي ختام الجمعية، أعطى مدير مكتب هيئة الرياضة بمكة أسامة الزامل المشرف على اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمومية يوما واحدا للطعن في إقامة العمومية.

ومن جهة أخرى، وتأكيداً لانفراد "الخليج 365"، يصل مطلع الأسبوع القادم المدرب الكرواتي ماريو كافتنوفيك مدرب دينامو زغرب الكرواتي، من أجل توقيع العقد مع نادي الوحدة لقيادة الفريق الكروي الأول، إلى جانب الطاقم الفني المرافق له، المكون من 3 مساعدين.

وفي السياق ذاته، نصبت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرائد فهد المطوع رئيساً لـ4 سنوات قادمة. وجاء تفوق المطوع بالأصوات بفضل تحويل ديونه التي على النادي إلى أصوات، متجاوزاً منافسه العميد يوسف التويجري بـ3345 صوتاً، كان نصيب المطوع منها أكثر من 3 آلاف صوت مقابل تحويل الديون إلى أصوات، في حين حصل التويجري على 308 أصوات، بعد انسحاب المرشح الثالث منصور العشاب من سباق المنافسة، قبل انعقاد الجمعية العمومية بساعات معدودة، عبر تغريدة له في حسابه الشخصي بتويتر، أعلن من خلالها انسحابه من المشهد، دون أن يوضح الأسباب الجوهرية للانسحاب.