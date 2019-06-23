شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق النادى الإسماعيلى استعداداته على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية لمواجهة الزمالك.

وكان الجهاز الفنى الذى يضم صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر المدير الفنى وأدهم السلحدار وعطية صابر مدربين وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، قام مؤخرا برفع الحمل التدريبى للاعبين بإقامة التدريبات على فترتين.

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وحدد الجهاز الفنى للفريق نهاية يونيو الجارى موعدًا لانتظام أسامة إبراهيم فى مران الفريق بعدما وافق مسئولو الإسماعيلى على منح اللاعب إجازة بمناسبة زواجه الذى أتمه منذ عدة أيام حيث سافر خارج البلاد لقضاء شهر العسل.

يشار إلى أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.