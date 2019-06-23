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مدغشقر تحقق نقطتها الأولى في تاريخها بتعادلها مع غينيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب مدغشقر لكرة القدم أولى مفاجآت النسخة الـ32 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بمصر بتعادل مع المنتخب الغيني 2 - 2 يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة 35 وتعادل أنيست أندريانانتيناينا لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 49 ثم أضاف كارلوس أندريا ماستينور الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 55 إلا أن فرنسوا كامانو سجل هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء

وحصد منتخب مدغشقر أول نقطة له في تاريخه في البطولة الأفريقية لاسيما وانها المشاركة الأولى له في البطولة، فيما حصد المنتخب الغيني نقطة أيضا هو الآخر.

ويتصدر هذه المجموعة المنتخب النيجيري برصيد ثلاث نقاط ، حيث تغلب في وقت سابق على بوروندي 1 - صفر.

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