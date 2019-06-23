استخدام تقنية «VAR» لأول مرة في بطولة آسيا للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة آسيا للشطرنج التي تقام حالياً في طشقند بأوزبكستان استخدام تقنية «VAR» لأول مرة في بطولات الشطرنج، ولجأ المنظمون إلى تقنية الفيديو المتبعة في مباريات كرة القدم في بطولة تحت 7 سنوات إناث؛ حيث تقام مباريات الشطرنج السريع دون تسجيل للنقلات طبقاً للقانون، وقامت لاعبة كازاخستان أمان زهول بأداء نقلة غير قانونية بالوزير؛ ولكن لم يلاحظها الحكم ولا اللاعبة المنافسة، وحينها قرر رئيس الحكام الرجوع إلى تقنية إعادة فيديو المباراة بالحركة البطيئة، وتم اكتشاف خطأ نقلة لاعبة كازاخستان التي خسرت المباراة ليتم تتويج لاعبة بنجلاديش واريسا بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

هذا وافتتح هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج في مدينة طشقند بأوزبكستان؛ وذلك بحضور تيمور باهدور معاون وزير الرياضة، وحسين تورديالييف رئيس منطقة شمال وأواسط آسيا بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 20 دولة آسيوية وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 29 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد هشام الطاهر أن الاتحاد الآسيوي يولي أهمية خاصة لبطولات الفئات العمرية؛ لأنهم أمل المستقبل للشطرنج الآسيوي؛ من أجل المحافظة على الصدارة الآسيوية للشطرنج العالمي، واختتمت، مساء أمس الأول، فعاليات بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج السريع للفئات العمرية تحت 7 و9 و11 و13و 15 و17 للذكور والإناث، وتوج هشام الطاهر الأبطال في مختلف الفئات.