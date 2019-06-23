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إشادة عالمية بحفل الافتتاح المذهل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد حفل الافتتاح إعجاباً عالمياً في الصحافة العالمية التي ركزت على الطابع الفرعوني له.

وكتبت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن حفل الافتتاح كان مذهلاً وأقيم تحت السماء المظلمة، وتحدثت عن تفاصيل الحفل وظهور 3 أهرام ضخمة، بالإضافة إلى أضواء ليزر حمراء.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن استاد القاهرة شهد حضور 75 ألف مشجع، وتواجدت أهرام عملاقة على أرض الملعب.

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