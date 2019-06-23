بحث تنظيم بطولة جوجيتسو لموظفي حكومة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تنظيم بطولة للجوجيتسو لمنتسبي وموظفي الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وذلك بدعم ورعاية نادي موظفي حكومة الشارقة.

تم بحث الفكرة في اللقاء الذي جمع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أمس الأول في مقر نادي موظفي حكومة الشارقة وسط ترحاب وحفاوة كبيرة للشراكة والتعاون بين الجانبين بحضور المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمهندس خليفة بن هدة السويدي المدير المالي وعبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية وصلاح عبيد الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية والسكرتير التنفيذي للنادي طارق يسري، بينما حضر من جانب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد سعيد الجروان، والأعضاء طارق السويدي وعبيد العسم، ومحمد بورحيمة، ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي.

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وأكد الدكتور طارق بن خادم تسخير كافة إمكانات نادي موظفي حكومة الشارقة لإنجاح هذه الشراكة والتعاون والمبادرة المثمرة من قبل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بما ينعكس إيجاباً على موظفي الدوائر الحكومية المختلفة، وقال إن البطولة

تهدف إلى نشر رياضة الجوجيتسو بالإمارة والترويج لها وصقل مهارات الموهوبين من موظفي المؤسسات وضمان استمرار ممارستهم لهذه الرياضة بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية التي أرست لديهم أسس ومبادئ هذه الرياضة النبيلة، بالإضافة إلى المساهمة في التعريف بالدور الذي يقوم به نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في خدمة الرياضة في الإمارة الباسمة كمتنفس للجميع.

بدوره أوضح أحمد عبد الرحمن العويس أن الهدف الأسمى من البطولة هو التشجيع على ممارسة رياضة الجوجيتسو والحفاظ على ما يتمتعون به من مهارات فنية وبدنية تم اكتسابها خلال تأديتهم للخدمة الوطنية المشرفة، كاشفاً عن تشكيل لجنة فنية تجمع ممثلي نادي حكومة الشارقة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للتنسيق في جميع الأمور المتعلقة بنجاح تنظيم البطولة، وأوضح أن اللجنة المنظمة ستقوم بمخاطبة جميع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتحديد أسماء اللاعبين الراغبين بالمشاركة، وتوقع العويس مشاركة عدد كبير من منتسبيهم منوهاً أنه سيتم التواصل مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو للتنسيق الإداري والفني لإنجاح البطولة.