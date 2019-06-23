«لايك» أوبميانج يفجر مفاجأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض البرازيلي ويليان نجم تشيلسي عرضاً من شنجهاي شينهوا الصيني تضمن أجراً ب230 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، و«شقة مدفوعة الإيجار» إضافة إلى سيارتين وسائقين وتكاليف الطيران، وفضل اللاعب البقاء في «البلوز».

من جهة أخرى، فجر «لايك» على وصف مدرب أرسنال الإسباني أوناي ايمري ب«الدمية» من قبل نجم أرسنال الجابوني بيير أوبميانج مفاجأة كبرة مع شائعات بانتقاله لمانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه استرليني أو قبول عرض من الصين بواقع 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياًَ.

ويمضي أوبميانج حالياً إجازة مع العائلة في ميامي الأمريكية، ونشر صورة بقميص أرسنال على جهاز المشي قبل أن يصدم متابعيه في «إنستجرام» ب«لايك» الدمية.